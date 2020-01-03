Elazığ'da kaybolan 88 yaşındaki kadın bulundu - Son Dakika
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Elazığ'da kaybolan 88 yaşındaki kadın bulundu

6 saat önce

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 88 yaşındaki kadın bulundu.

Elazığ'da kaybolan 88 yaşındaki kadın bulundu, System.String[]

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 88 yaşındaki kadın bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karınca köyünde yaşayan Rabia Demirtağ, sabah saatlerinde aile bireylerinin evde olmadığı sırada dışarı çıktı.


Yolda kendisini gören komşusunun nereye gittiğini sorması üzerine kent merkezinde oturan kızının yanına gideceğini söyleyen Demirtağ'dan bir daha haber alınamadı.


Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, Demirtağ'ı bulmak için kent genelinde arama çalışması başlattı.


Yapılan çalışma sonucunda Demirtağ'ın ilçeye bağlı Çakırtaş köyündeki bir yakının evinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince bulunduğu yerden alınan yaşlı kadın, ailesine teslim edildi.

Kovancılar, Elazığ, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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