Elazığ'da Kaybolan Danaları Jandarma Buldu
51 dakika önce
Elazığ'da kaybolan büyükbaş hayvanlar, jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Elazığ
'da kaybolan büyükbaş hayvanlar, jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Poyraz köyünde bir besi ahırından 9 adet angus türü besi danası yükleme esnasında kaçtı. Haber verilmesi üzerinde arama çalışması başlatan İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 7 adet danayı buldu. Hayvanların sahibi yakalanamayan 5'ini arazide vurup keserken, 2'sini sağ olarak yakaladı.
Olumsuz hava şartları ve havanın kararmasından dolayı kayıp 2 hayvanın arama çalışmalarının ise yarın devam edileceği bildirildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:10 Kaynak: İHA
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