Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kaybolan Danaları Jandarma Buldu

Elazığ'da Kaybolan Danaları Jandarma Buldu

51 dakika önce

Elazığ'da kaybolan büyükbaş hayvanlar, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Elazığ'da Kaybolan Danaları Jandarma Buldu, System.String[]
Elazığ'da kaybolan büyükbaş hayvanlar, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Poyraz köyünde bir besi ahırından 9 adet angus türü besi danası yükleme esnasında kaçtı. Haber verilmesi üzerinde arama çalışması başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 adet danayı buldu. Hayvanların sahibi yakalanamayan 5'ini arazide vurup keserken, 2'sini sağ olarak yakaladı.

Olumsuz hava şartları ve havanın kararmasından dolayı kayıp 2 hayvanın arama çalışmalarının ise yarın devam edileceği bildirildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:10 Kaynak: İHA

Elazığ, Jandarma, 3. Sayfa
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