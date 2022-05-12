Elazığ'da kaybolan engelli genç Bingöl otogarında bulundu - Son Dakika
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Elazığ'da kaybolan engelli genç Bingöl otogarında bulundu

12.05.2022 12:17
Elazığ'da kaybolan engelli genç Bingöl otogarında bulundu

Elazığ'da bir gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan engelli genç, vatandaş ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Elazığ'da bir gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan engelli genç, vatandaş ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, engelli olduğu öğrenilen Volkan Tosun (18), dün sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine baba İsa Tosun ve vatandaşlar Volkan Tosun'u aramaya başladı. Aramalardan sonuç alamayan aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler yaptığı araştırmalar neticesinde Volkan Tosun'un Bingöl otogarında olduğunu tespit etti. Ekipler Volkan Tosun'u alıp güvenli şekilde ailesine teslim etti.

Volkan Tosun'un sağlık durumun iyi olduğunu bildirildi. Baba İsa Tosun, vatandaş ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ

Elazığ'da kaybolan engelli genç Bingöl otogarında bulundu
Elazığ'da kaybolan engelli genç Bingöl otogarında bulundu

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Jandarma, Engelli, Bingöl, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kaybolan engelli genç Bingöl otogarında bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da kaybolan engelli genç Bingöl otogarında bulundu - Son Dakika
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