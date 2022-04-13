Elazığ'da kaybolan genç İstanbul'da bulundu, 3 gün boyunca otogarda yatmış - Son Dakika
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Elazığ'da kaybolan genç İstanbul'da bulundu, 3 gün boyunca otogarda yatmış

13.04.2022 09:39
Elazığ'da kaybolan genç İstanbul'da bulundu, 3 gün boyunca otogarda yatmış

Elazığ'da kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki Orhan Kürüm, 5 günün ardından İstanbul'da bulundu.

Elazığ'da kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki Orhan Kürüm, 5 günün ardından İstanbul'da bulundu. Kürüm'ün 3 gün boyunca otogarda yattığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Baskil ilçesi Koçyolu köyünde yaşayan Orhan Kürüm (29), geçen hafta Cuma günü sabah saatlerinde evinden çıktı. Akşama kadar eve dönmeyen Kürüm'ü merak eden ailesi ulaşmaya çalıştı. Kürüm'e ulaşamayan ailesi kendi imkanları ile aramalar yaptı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine durum jandarma ve polise bildirildi. Gencin bulunması için ekipler çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin detaylı çalışması sonucu Kürüm'ün otobüs ile İstanbul'a gittiği tespit edildi. Ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Kürüm'ün 3 gün boyunca otogarda yattığı ve hiçbir yere gitmediği öğrenildi. Otogardan alınan Kürüm, ailesine teslim edildi. - ELAZIĞ

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İstanbul, Baskil, Elazığ, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kaybolan genç İstanbul'da bulundu, 3 gün boyunca otogarda yatmış - Son Dakika


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