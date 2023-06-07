Elazığ'da kaybolan Deniz T.'nin ağabeyleri ve arkadaşı tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da kaybolan Deniz T.'nin ağabeyleri ve arkadaşı tutuklandı

Elazığ'da kaybolan Deniz T.'nin ağabeyleri ve arkadaşı tutuklandı

07.06.2023 17:36

Elazığ'da yaklaşık 1,5 yıl önce hastaneye gitmek için evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Deniz T.' olayına ilişkin, babasının şikayeti üzerine gözaltına alınan 2 ağabeyi ve arkadaşı tutuklandı. Zihinsel engeli bulunduğu iddia edilen evli Deniz T.'nin öldürülmesi ihtimali üzerine arama çalışmaları devam ediyor.

Elaığ'da zihinsel engeli bulunduğu iddia edilen evli Deniz T., yaklaşık 1,5 yıl önce hastaneye gitmek için evden çıktı. Deniz T.'nin bir daha eve dönmesi üzerine aile, kayıp başvurusunda bulunuldu fakat yapılan çalışmalarda bir sonuca varılamadı.

BABANIN İFADESİ İLE HER ŞEY DEĞİŞTİ

Yaklaşık 4 ay önce Deniz T.'nin babası Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne giderek kızının kaybolmasıyla ilgili oğlu F.Y. ile arkadaşı M.C.'den şüphelendiğini ifade etti. Bunun üzerine dosyayı alan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

AĞABEYİ VE ARKADAŞI TUTUKLANDI

Yapılan detaylı çalışmalarda genç kadının son olarak ağabeyi F.Y. ve ağabeyinin arkadaşı M.C. ile görüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri cinayet şüphesiyle Deniz T.'nin ağabeyi F.Y. ve K.Y. ile arkadaşı M.C.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen ve mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan kadının öldürülmesi ve araziye gömülmesi ihtimali üzerine duran ekipler, belirlenen bazı noktalarda arama çalışması gerçekleştiriyor.

Kaynak: İHA
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Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da kaybolan Deniz T.'nin ağabeyleri ve arkadaşı tutuklandı - Son Dakika


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