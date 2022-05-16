Elazığ'da kaybolan kadının cesedi, poşete sarılı olarak bulundu - Son Dakika
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Elazığ'da kaybolan kadının cesedi, poşete sarılı olarak bulundu

16.05.2022 14:15
Elazığ'da kaybolan kadının cesedi, poşete sarılı olarak bulundu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 6 ay önce kaybolan 3 çocuk annesi Remziye Apaydın'ın cansız bedeni toprağın 1 buçuk metre altında, poşete sarılı halde bulundu.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 6 ay önce kaybolan 3 çocuk annesi Remziye Apaydın'ın cansız bedeni toprağın 1 buçuk metre altında, poşete sarılı halde bulundu.

Olay, merkeze bağlı Karakoçan ilçesinde meydana geldi. 3 çocuk annesi Remziye Apaydın'dan haber alamayan ailesi durumu emniyet ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili özel ekip kuran emniyet güçleri, Remziye Apaydın'ın Karakoçan ilçesinde N.C.'nin arabasına bindiğini tespit etti. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheli N.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli N.C. Remziye Apaydın'ı öldürdüğünü ve dayısına ait evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Hemen olay yerine giden ekipler, tarif üzerine kazdığı bahçeden Remziye Apaydın'ın cansız bedenini 1 buçuk metre derinlikte poşete sarılı halde buldu. Cumhuriyet Başsavcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından 3 çocuk annesi Remziye'nin cansız bedeni Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da kaybolan kadının cesedi, poşete sarılı olarak bulundu
Elazığ'da kaybolan kadının cesedi, poşete sarılı olarak bulundu

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Karakoçan, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kaybolan kadının cesedi, poşete sarılı olarak bulundu - Son Dakika


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