Elazığ'da kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu - Son Dakika

Elazığ'da kaybolan küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince bulundu.
Merkeze bağlı Koçkale köyünde hayvancılıkla uğraşan M.T, 17 küçükbaş hayvanın ağılda olmadığını fark ederek, jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Kayıp hayvanlar köyden birkaç kilometre uzaklıkta dağlık alanda bulunarak sahibine teslim edildi.
M.T, hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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