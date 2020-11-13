Elazığ'da kaybolan yaşlı kadın iz köpeği "Dost" sayesinde bulundu - Son Dakika

Elazığ'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı kadın, iz takip köpeği "Dost" sayesinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıkonak beldesinde 83 yaşındaki alzaymır hastası Hatun Yıldız'ın, eşinden habersiz sabah saatlerinde ayrıldığı evine dönmediği ihbarının yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kayıp kadını bulabilmek için bölgeye çok sayıda ekip, iz takip köpeği ve drone ile arama çalışmasını sürdürdü.

Yaşlı kadın, 3 saatlik arama sonucu iz takip köpeği "Dost" sayesinde evinden 5 kilometre uzakta bulundu.

Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen yaşlı kadın ailesine kavuşturuldu.

Yaşlı kadının yakınları ve komşuları jandarma ekiplerine teşekkür etti.