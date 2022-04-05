Elazığ'da kayınvalidesi ile baldızını öldüren ve bir çocuğu yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da kayınvalidesi ile baldızını öldüren ve bir çocuğu yaralayan zanlı tutuklandı

05.04.2022 18:27
Elazığ'da kayınvalidesi ile baldızını öldüren ve bir çocuğu yaralayan zanlı tutuklandı

Elazığ'da tartıştığı kayınvalidesini ve baldızını öldüren, bir çocuğu da yaralayan zanlı tutuklandı.

Elazığ'da tartıştığı kayınvalidesini ve baldızını öldüren, bir çocuğu da yaralayan zanlı tutuklandı.

Dün Sarayatik Mahallesi'nde yaşayan kayınvalidesinin evine giden ve çıkan tartışmada silahla açtığı ateş sonucu kayınvalidesi Zerif Doğan ile baldızı Gülay Doğan'ı öldüren, seken kurşunların isabet etmesi sonucu 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ'ın yaralanmasına neden olan Fırat A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ, Fırat, Gülay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da kayınvalidesi ile baldızını öldüren ve bir çocuğu yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da kayınvalidesi ile baldızını öldüren ve bir çocuğu yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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