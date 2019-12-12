Elazığ'da, kayıp 8 büyükbaş hayvanı jandarma buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da, kayıp 8 büyükbaş hayvanı jandarma buldu - Son Dakika

Elazığ'da, kayıp 8 büyükbaş hayvanı jandarma buldu

6 saat önce

Elazığ'da, ağıldan kaçan 8 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu.

Elazığ'da, kayıp 8 büyükbaş hayvanı jandarma buldu, System.String[]

Elazığ'da, ağıldan kaçan 8 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu.


Gümüşkavak mahallesinde oturan H.D. akşam saatlerinde ağılındaki 8 büyükbaş hayvanının kayıp olduğunu fark etti. H.D, hayvanlarının çalınmış olabileceğini düşünerek durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmanın sonucunda ağıldan kaçtıkları belirlenen hayvanlar, 8 kilometre uzaklıkta kırsal alanda bulundu.


H.D, 7 saat süren arama çalışması sonucunda hayvanlarını bulup teslim eden jandarmaya teşekkür etti.

Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:20 Kaynak: AA
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