Elazığ'da kayıp eski muhtarın cesedinin bulunmasına ilişkin 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da yaklaşık 4 aydır kayıp olan eski mahalle muhtarının cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 18 Ekim 2021'den bu yana kendisinden haber alınamayan eski Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeci'nin cesedinin araziye gömülü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i emniyet, 5'i de sevk edildikleri adliyede savcılıkça serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla salıverildi.

Polis, yaklaşık 4 aydır kendisinden haber alınamayan eski Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeci'nin cesedinin merkeze bağlı Korucu köyündeki araziye gömülü olduğunu tespit etmiş, 3 çocuk babası Bahçeci'nin 21 Şubat'ta topraktan çıkarılan cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderilmişti.

Ekipler, teknik ve fizik takip sonucu Bahçeci'nin kaybolmasıyla ilgili oldukları gerekçesiyle 13 şüpheliyi gözaltına alınmıştı.