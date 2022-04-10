Elazığ'da kayıp gençten 2 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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Elazığ'da kayıp gençten 2 gündür haber alınamıyor

10.04.2022 09:34
Elazığ'da kayıp gençten 2 gündür haber alınamıyor

Elazığ'da 29 yaşındaki Orhan Kürüm'den 2 gündür haber alınamadığı bildirildi.

Elazığ'da 29 yaşındaki Orhan Kürüm'den 2 gündür haber alınamadığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Baskil ilçesi Koçyolu köyünde yaşayan Orhan Kürüm (29), Cuma günü sabah saatlerinde evinden çıktı. Akşama kadar eve dönmeyen Kürüm'ü merak eden ailesi ulaşmaya çalıştı. Kürüm'e ulaşamayan ailesi kendi imkanları ile aramalar yaptı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine durum jandarma ve polise de bildirildi. Gencin bulunması için ekiplerin çalışma yaptığı öğrenildi.

Görenlerin bilgi vermesini isteyen ağabeyi Mesut Kürüm, "Cuma günü sabah çıktı ve bir daha haber alamadık. Bedensel engelli ve sağ ayağı topallayarak yürüyor. Aynı zamanda psikolojik olarak da iyi değildi. Saçını kazıtmış ve kirli sakallı. Üzerinde mavi pantolon ve siyah mont vardı. Jandarma ve polis tarafından şu anda aranıyor. Görenlerin haber vermesini istiyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da kayıp gençten 2 gündür haber alınamıyor
Elazığ'da kayıp gençten 2 gündür haber alınamıyor
Elazığ'da kayıp gençten 2 gündür haber alınamıyor
Elazığ'da kayıp gençten 2 gündür haber alınamıyor

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Jandarma, Elazığ, Baskil, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kayıp gençten 2 gündür haber alınamıyor - Son Dakika


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