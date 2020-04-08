Elazığ'da kayısı rekoltesinde artış bekleniyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Elazığ'da, bu yıl rekoltede yüzde 20 artış bekleniyor.

Elazığ'da 100 bin dekar alanda 1 milyonun üzerinde kayısı ağacının yüzde 90'ı çiçek açtı.

Üretimin yüzde 96'sının gerçekleştiği, rakımı, iklimi, güneşlenme süresi ve toprak özelliklerinden dolayı kaliteli kayısıların yetiştiği Baskil ilçesindeki kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla araziler beyaza büründü.

İklim şartlarının istenilen düzeyde seyrettiği kentte zirai don, hastalık ve dolu olayının yaşanmaması halinde geçen yıl 60 bin ton olan rekoltesinde bu yıl artış bekleniyor.

"Elazığ için bereketli bir yıl olacak"

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'ın ülkenin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

"İlimiz 1 milyonun üzerindeki ağacı ile kayısı üretiminde Türkiye'de 3. sırada yer almaktadır. Yıllık ortalama 60 bin ton civarında taze kayısı üretimimiz söz konusu." diyen Karahan, bu yıl iklim şartlarının üretim artışına uygun olduğunu vurguladı.

Karahan, şöyle konuştu:

"Meteorolojik verilere baktığımızda, önümüzdeki süreçte de herhangi bir aksilik olmaması durumunda geçen yıl 60 bin ton civarında olan rekoltemizin bu yıl daha fazla olmasını bekliyoruz. İklim şartlarının uygun seyretmesi halinde rekoltede yüzde 20 artış bekliyoruz. 2020 yılı kayısı üretimi açısından Elazığ için bereketli bir yıl olacak."

Üretici rekolteden umutlu

Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz da çiçeklenme döneminde kayısı ağaçlarının adeta beyaz gelinlik giydiğini belirterek, bu görüntüsü ile ağaçların üreticiye umut verdiğini söyledi.

Ağaçların kademeli çiçek açmaya devam ettiğini dile getiren Zilayaz, iklim şartlarının normal seyrinde gitmesinin bu yıl yüksek rekolte beklentisini artırdığını bildirdi.

Zilayaz, bu yıl yaşadıkları deprem ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020'nin ilk aylarının sıkıntılı geçtiğine işaret ederek, "Kayısıda yüksek kazanç bekleyen üreticiler için rekoltedeki artışla inşallah iyi bir yıl yaşanacak." dedi.

Harabakayış köyündeki kayısı üreticilerinden Zihni Şen ise mesailerinin başladığını, bu süreçte ağaçların bakımını yaptıklarını belirtti.

Kayısı üretiminin zahmetli olduğunu dile getiren Şen, "İnşallah bu sene fiyat da iyi olur da emeğimizin karşılığını alırız." dedi.