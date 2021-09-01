Elazığ'da kaza: 7 yaralı - Son Dakika

Kaza, Maden ilçesi Hazar yol ayrımında meydana geldi. Muhammed Ali Yıldız yönetimindeki 50 ABS 107 plakalı hafif ticari araç, tali yoldan ana yola çıkan Murat İpek yönetimindeki 23 BN 447 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

ELAZIĞ'da, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

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