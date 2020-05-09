Elazığ'da kaza yapan ambulanstaki hasta öldü - Son Dakika

Elazığ'da kaza yapan ambulanstaki hasta öldü

ELAZIĞ'da hasta taşıyan ambulans, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarptı.

ELAZIĞ'da hasta taşıyan ambulans, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada, ambulanstaki hasta Hanım Yalçın (66) öldü, 2'si sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı. Kaza, dün gece Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. Muş'tan Elazığ'a sevk edilen hasta Hanım Yalçın'ı taşıyan Y. Ç. idaresindeki 49 AJ 120 plakalı ambulans, kırmızı ışıkta duran O. A. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Hasta Hanım Yalçın, olay yerinden yaşamını yitirirken, 2'si sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralıların tedavisi sürürken, kazada yaşamını yitiren Hanım Yalçın'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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