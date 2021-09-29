Elazığ'da kazanlar "orcik" yapımı için kaynıyor - Son Dakika

Elazığ'ın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan cevizli sucuğun (orcik) yapımı için köylerde mesai başladı.

Özellikle kış mevsiminde tüketilen orcik yapımı için hummalı çalışma, bağbozumu ile başlıyor. İmece usulüyle ve günler süren emekle hazırlanan orcik için, ilk olarak bağdan toplanan üzümler havuzda ezilerek suyu çıkarılıyor. Bir gün bekletilen üzüm suyu odun ateşinde kaynatıldıktan sonra, yöreye has özel bir toprakla mayalandırılıyor. Ardından şıra ve un eklenerek bulamaç kıvamına gelene kadar kaynatılıyor.

Elde edilen bulamaca önceden ipe dizilen cevizler batırıldıktan sonra güneşte kurumaya bırakılıyor. Orcik, bu işlemin üç kez tekrarlanmasının ardından tüketime hazır hale geliyor.

"Ürünü gördüğümüzde yorgunluk mutluluğa dönüşüyor"

Yurtbaşı beldesinde cevizli sucuk üretimi yapan 45 yaşındaki İbrahim Özyalçın, AA muhabirine, dedelerinden öğrendikleri orcik yapımını yıllardır sürdürdüklerini söyledi.

Eylül ayının son haftasında orcik yapmaya başladıklarını ve sezonun bir ay sürdüğünü ifade eden Özyalçın, oldukça zahmetli ve sabır gerektiren bir iş olduğunu belirtti.

Özyalçın, "Orcik için kullandığımız şifoni üzümü. Ürünün lezzeti için kullandığımız cevizin kalitesi de çok önemli. Orcik lezzetini güneşten de alıyor." dedi.

Bu ürünün hazırlanması için birçok işlem yaptıklarını vurgulayan Özyalçın, hazırladıkları ürünleri kendi tüketimlerinin yanı sıra sipariş üzerine Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Hakkari gibi şehirler ile yurt dışına da gönderdiklerini kaydetti.

Özyalçın, son zamanlarda fabrikalarda da orcik yapılmaya başlandığını ancak geleneksel olarak üretilenin daha çok tercih edildiğini ifade ederek, "Geleneksel olarak yapılan daha sağlıklı, daha güzel. Burası aile ortamı. Hem eğleniyoruz hem işimizi yapıyoruz. Güzel satışlarımız da var. Yaptığımız işi seviyoruz. Yorgunluğu var ama işin sonunda ürünü gördüğümüzde o yorgunluk mutluluğa dönüşüyor." diye konuştu.

"İçerisinde hiçbir katkı maddesi yok"

Birgül Özyalçın ise eşi ile her yıl geleneksel yöntemle orcik yaptıklarını anlattı.

Ailece yaptıkları bu işin eğlenceli olduğunu dile getiren Özyalçın, "Yöresel ürünleri tüketmek daha makbul. İçerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Hepsi doğal, üzüm suyuyla yapılıyor. İçerisinde üzüm suyu, ceviz, un var." ifadelerini kullandı.

Oğlu Ali Özyalçın da üniversitede okuduğunu, boş vakitlerinde ailesine orcik yapımında destek olduğunu söyledi.

Orcik yapımının her aşamasını öğrendiğini belirten Özyalçın, ileride de bu üretimi geleneksel olarak sürdürmeye devam etmek istediğini söyledi.