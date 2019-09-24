Elazığ'da KBRN farkındalık eğitimi verildi

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli personele Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehlikeler konusunda farkındalık eğitimi verildi.



Kamu ile özel kurum ve kuruluşlardaki personelin KBRN ve şüpheli posta konusunda bilgilendirilmesine yönelik AFAD görevlilerince yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitimde AFAD uzmanları tarafından kamu kurum kuruluşlarında evrak biriminde görevli personele posta veya kargo yoluyla gelen koli, kapalı zarf ve evraklarla ilgili şüphe duyulduğu takdirde yapılması gerekenler anlatıldı.

Toplantıda eğitime ilişkin değerlendirme testi de yapıldı.

Söz konusu eğitimler diğer kurumları da kapsayacak şekilde yıl sonuna kadar devam edecek.