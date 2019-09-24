Son Dakika Haberleri: Elazığ'da KBRN farkındalık eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da KBRN farkındalık eğitimi verildi

1 saat önce

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli personele Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehlikeler konusunda farkındalık eğitimi verildi.

Elazığ'da KBRN farkındalık eğitimi verildi, System.String[]

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli personele Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehlikeler konusunda farkındalık eğitimi verildi.


Kamu ile özel kurum ve kuruluşlardaki personelin KBRN ve şüpheli posta konusunda bilgilendirilmesine yönelik AFAD görevlilerince yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitimde AFAD uzmanları tarafından kamu kurum kuruluşlarında evrak biriminde görevli personele posta veya kargo yoluyla gelen koli, kapalı zarf ve evraklarla ilgili şüphe duyulduğu takdirde yapılması gerekenler anlatıldı.

Toplantıda eğitime ilişkin değerlendirme testi de yapıldı.

Söz konusu eğitimler diğer kurumları da kapsayacak şekilde yıl sonuna kadar devam edecek.

Elazığ, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de kalem şeklinde 8 kimyasal fünye ele geçirildi
AFAD ve Kandilli, İstanbul'u sallayan depremin büyüklüğünü açıkladı Tarım arazisinde 1 kilometre uzunluğunda 5 metre derinliğinde yarık oluştu Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam otobüsün altında metrelerce sürüklendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 18:02:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da KBRN farkındalık eğitimi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]