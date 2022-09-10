Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor

Keban Baraj Gölü'ndeki balıkçı teknesi dün, eski feribot iskelesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle batmış, teknedeki Yaşar Zariç ve Arif Özel (26) tekneyle suya gömülmüştü.

Elazığ 'da Keban Baraj Gölü'nde batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

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