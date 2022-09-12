Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika
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Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor

12.09.2022 13:33

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

Baraj gölünün Fatmalı köyü mevkisinde 9 Eylül'de batan balıkçı teknesindeki Yaşar Zariç'in (56) bulunması için başlatılan ve dün havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar sabah yeniden başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Fatmalı köyünde faaliyet gösteren balık işletmesine ait teknenin, balık çiftliğinde çalışma yapıldığı esnada su alarak battığı, teknede bulunan Arif Özel'in yaralı olarak kurtarıldığı, Yaşar Zariç'in ise kaybolduğu belirtildi.

İhbar üzerine Keban İlçe Jandarma Komutanlığının bot timi, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama timleri ile AFAD dalgıç ekiplerinin sevk edilmesiyle arama çalışmalarının başlatıldığı ifade edilen açıklamada, ilave olarak Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ve Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timlerinin de bölgeye intikal ettiği, 25 kişilik dalgıç ekibin, 4 bot ve 2 tekne ile Yaşar Zariç'in bulunması için çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Yaşar Zariç ve Arif Özel'in (26) içinde bulunduğu balıkçı teknesi, 9 Eylül'de Keban Baraj Gölü'nde eski feribot iskelesi yakınlarında batmıştı. Özel, yüzerek bir alabalık tesisinin kafesine çıkıp kurtulmuş, Zariç'in bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Çalışmalarda batan teknenin, suyun 51 metre derinliğinde olduğu tespit edilmişti.

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Kaynak: AA

9 Eylül, Elazığ, Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika
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