Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika
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Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor

11.09.2022 11:10
Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde önceki gün batan balıkçı teknesindeki bir kişi row cihazı (su altı arama robotu) ile aranıyor.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde önceki gün batan balıkçı teknesindeki bir kişi row cihazı (su altı arama robotu) ile aranıyor.

Merkeze bağlı Muratçık köyü Keban Baraj Gölü'nde 9 Eylül'de batan balıkçı teknesindeki Yaşar Zariç'in (56) bulunması için başlatılan ve dün havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar sürüyor.

Zariç'in bulunması için polis, jandarma ve AFAD dalgıç ekiplerince batan teknenin, suyun 51 metre derinliğinde olduğu tespit edildi.

Alanın derinliğinin 70 metreyi bulması dolayısıyla arama çalışmalarında row cihazı da kullanılıyor.

Keban Baraj Gölü'ndeki balıkçı teknesi 9 Eylül'de eski feribot iskelesi yakınlarında batmış, teknedeki Yaşar Zariç ve Arif Özel (26) tekneyle suya gömülmüştü.

Özel, yüzerek bir alabalık tesisinin kafesine çıkıp kurtulmuş, Zariç'in bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

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Kaynak: AA

9 Eylül, Elazığ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika
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