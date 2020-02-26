Elazığ'da Keban Derneği kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da Keban Derneği kuruldu - Son Dakika

Elazığ'da Keban Derneği kuruldu

6 saat önce

Elazığ'da kurulan Keban Derneği'nin (Keban-Der) tanıtımı yapıldı.

Elazığ'da Keban Derneği kuruldu, System.String[]

Elazığ'da kurulan Keban Derneği'nin (Keban-Der) tanıtımı yapıldı.


Elazığ'ın Keban İlçesinin tanıtımına ve gelişimine katkı sağlanması amacıyla Keban-Der kuruldu. Derneğin geçici başkanlığına Ferhat Emre getirilirken, Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim Bahşi, Diren Ercan, Arif Çakmak,Ziyaddin Seçkin,Bayram Tuncel ve Ayhan Şimşek olarak belirlendi. İl Dernekler Müdürlüğüne kuruluş dilekçesi verilen derneğin kurucular kurulu ile bir araya gelerek tanıtım toplantısı yaptı.


Kuruluş amaçlarını anlatan Keban-Der Başkanı Ferhat Emre,"Keban tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile sıcakkanlı misafirperver insanıyla ve Elazığ ekonomisine olan katkısı ile önemli ilçelerden bir tanesidir.İlçemiz maalesef sahip olduğu bu potansiyelini tam olarak anlatamamış ve hak ettiği gelişmişlik düzeyine de erişememiştir. Kurduğumuz bu dernek marifetiyle bahsettiğimiz güzellikleri gerek Elazığ'ımıza, gerekse Elazığ dışında anlatmayı planlıyoruz. Bu süreçte çok değerli Kebanlıların, Elazığlıların kendini Kebanlı his eden, çok saygıdeğer kamuoyunun yanımızda olacağına inancımız tamdır.Özelde Keban'ımızın, Genelde ise Elazığ'ımızın sosyal, kültürel, ekonomik problemlerine, sorunlarına da dahil olmayı düşünüyoruz"dedi. - ELAZIĞ

Elazığ, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:12 Kaynak: İHA
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