Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

29.03.2022 13:37

Elazığ'da polis olduğunu söyleyerek yaşlı bir kişiyi dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Elazığ'da polis olduğunu söyleyerek yaşlı bir kişiyi dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kendilerini telefonda polis olarak tanıtan kişiler, kent merkezinde yaşayan yaşlı bir kişiyi arayarak adının bir hırsızlık olayına karıştığını, evinde bulunan para ve ziynet eşyaları ile karşılaştırma yapmak için kendisini savcılığa götüreceklerini belirtti.

Bunun üzerine yaşlı adamın yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dolandırıcıları suçüstü yakalamak için şüpheliler gelmeden önce evde önlem aldı.

Yaşlı adamdan para ve ziynet eşyalarını almak için eve gelen B.T. (27) ve R.D (27), teslim aldıkları 105 Euro, 8 bin 250 lira, 8 çeyrek altın ve 2 gram altınla evden çıkarken polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden B.T tutuklandı, R.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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