Elazığ'da kepçe ile kamyon arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi - Son Dakika

Elazığ'da kepçe ile kamyon arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi

Elazığ\'da kepçe ile kamyon arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi
Son Güncelleme: 30.09.2023 18:37

Elazığ'ın merkezinde bir inşaat işçisi, kepçe ile kamyon arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak işçi kurtarılamadı.

Elazığ'da kepçe ile kamyon arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi.
Olay, merkez Sarayatik Mahallesi Kengerli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan ağır hasarlı 4 katlı bir bina yıkımı sırasında ismi öğrenilemeyen 65 yaşındaki inşaat işçisi, geri gelen kamyon ile kepçe arasında sıkıştı. İşçi ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığ'da kepçe ile kamyon arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi - Son Dakika
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