Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kerpiç Ev Çöktü, 4 Büyükbaş Telef Oldu

Elazığ'da Kerpiç Ev Çöktü, 4 Büyükbaş Telef Oldu

1 saat önce

ELAZIĞ'ın Mollakendi Beldesi Karşıbağ köyünde alt katı ahır olarak kullanılan iki katlı kerpiç evde çökme meydana geldi.

Elazığ'da Kerpiç Ev Çöktü, 4 Büyükbaş Telef Oldu, System.String[]
ELAZIĞ'ın Mollakendi Beldesi Karşıbağ köyünde alt katı ahır olarak kullanılan iki katlı kerpiç evde çökme meydana geldi. Evde oturanlar şans eseri kurtulurken, ahırda bulunan 4 büyükbaş telef oldu.

Olay, dün gece Elazığ merkeze bağlı Karşıbağlar köyünde meydana geldi. İzzet Köçer'a ait 2 katlı kerpiç evde çökme meydana geldi. Evde bulunanlar kısa bir sürede kendilerini dışarıya atarken, ahır olarak kullanılan alt katta bulunan 4 büyükbaş kerpiç evin çökmesiyle telef oldu.

Olayın yaşanması üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:28 Kaynak: DHA

Mollakendi, Elazığ, Güncel
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