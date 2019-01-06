Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kerpiç Ev Çöktü, 4 Büyükbaş Telef Oldu

Elazığ'da Kerpiç Ev Çöktü, 4 Büyükbaş Telef Oldu

1 saat önce

Elazığ'da kerpiç ev çöktü, 4 büyükbaş telef oldu (EK)2)VALİLİKTEN MAĞDUR AİLEYE DESTEKElazığ merkeze bağlı Karşıbağlar köyünde Köçer ailesinin çöken evlerinde yetkililer tarafından hasar tespit çalışması yapıldı.

Elazığ'da Kerpiç Ev Çöktü, 4 Büyükbaş Telef Oldu, System.String[]
Elazığ'da kerpiç ev çöktü, 4 büyükbaş telef oldu (EK)

2)VALİLİKTEN MAĞDUR AİLEYE DESTEK

Elazığ merkeze bağlı Karşıbağlar köyünde Köçer ailesinin çöken evlerinde yetkililer tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Çalışmaların ardından Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla aileye geçici barınma ve gıda yardımı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:02 Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili Yeni Açıklama

AK Parti'de 17 Aday Daha Belli Oldu! Son Dakika! AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 18:37:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kerpiç Ev Çöktü, 4 Büyükbaş Telef Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]