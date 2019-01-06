Elazığ'da Kerpiç Ev Çöktü, 4 Büyükbaş Telef Oldu
1 saat önce
Elazığ'da kerpiç ev çöktü, 4 büyükbaş telef oldu (EK)2)VALİLİKTEN MAĞDUR AİLEYE DESTEKElazığ merkeze bağlı Karşıbağlar köyünde Köçer ailesinin çöken evlerinde yetkililer tarafından hasar tespit çalışması yapıldı.
Elazığ
'da kerpiç ev çöktü, 4 büyükbaş telef oldu (EK)
2)VALİLİKTEN MAĞDUR AİLEYE DESTEK
Elazığ merkeze bağlı Karşıbağlar köyünde Köçer ailesinin çöken evlerinde yetkililer tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Çalışmaların ardından Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım
'ın talimatıyla aileye geçici barınma ve gıda yardımı yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:02 Kaynak: DHA
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