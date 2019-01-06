Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kerpiç Ev Çöktü, 4 Büyükbaş Telef Oldu

Elazığ'da Kerpiç Ev Çöktü, 4 Büyükbaş Telef Oldu

40 dakika önce

ELAZIĞ'ın Mollakendi Beldesi Karşıbağ köyünde alt katı ahır olarak kullanılan iki katlı kerpiç evde çökme meydana geldi.

Elazığ'da Kerpiç Ev Çöktü, 4 Büyükbaş Telef Oldu, System.String[]
ELAZIĞ'ın Mollakendi Beldesi Karşıbağ köyünde alt katı ahır olarak kullanılan iki katlı kerpiç evde çökme meydana geldi. Evde oturanlar şans eseri kurtulurken, ahırda bulunan 4 büyükbaş telef oldu.

Olay, dün gece Elazığ merkeze bağlı Karşıbağlar köyünde meydana geldi. İzzet Köçer'a ait 2 katlı kerpiç evde çökme meydana geldi. Evde bulunanlar kısa bir sürede kendilerini dışarıya atarken, ahır olarak kullanılan alt katta bulunan 4 büyükbaş kerpiç evin çökmesiyle telef oldu.

Olayın yaşanması üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:55 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili Yeni Açıklama

AK Parti'de 17 Aday Daha Belli Oldu! Son Dakika! AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 18:35:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kerpiç Ev Çöktü, 4 Büyükbaş Telef Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]