Elazığ'da Kerpiç Ev Çöktü, 4 Büyükbaş Telef Oldu
40 dakika önce
ELAZIĞ'ın Mollakendi Beldesi Karşıbağ köyünde alt katı ahır olarak kullanılan iki katlı kerpiç evde çökme meydana geldi.
ELAZIĞ'ın Mollakendi
Beldesi Karşıbağ köyünde alt katı ahır olarak kullanılan iki katlı kerpiç evde çökme meydana geldi. Evde oturanlar şans eseri kurtulurken, ahırda bulunan 4 büyükbaş telef oldu.
Olay, dün gece Elazığ
merkeze bağlı Karşıbağlar köyünde meydana geldi. İzzet Köçer'a ait 2 katlı kerpiç evde çökme meydana geldi. Evde bulunanlar kısa bir sürede kendilerini dışarıya atarken, ahır olarak kullanılan alt katta bulunan 4 büyükbaş kerpiç evin çökmesiyle telef oldu.
Olayın yaşanması üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor. - Elazığ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:55 Kaynak: DHA
Son Dakika! Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı
Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili Yeni Açıklama
AK Parti'de 17 Aday Daha Belli Oldu!
Son Dakika! AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor