Elazığ'da Kerpiç Ev Çöktü, 4 Büyükbaş Telef Oldu (2)
8 dakika önce
VALİLİKTEN MAĞDUR AİLEYE DESTEKElazığ merkeze bağlı Karşıbağlar köyünde Köçer ailesinin çöken evlerinde yetkililer tarafından hasar tespit çalışması yapıldı.
VALİLİKTEN MAĞDUR AİLEYE DESTEK Elazığ
merkeze bağlı Karşıbağlar köyünde Köçer ailesinin çöken evlerinde yetkililer tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Çalışmaların ardından Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım
'ın talimatıyla aileye geçici barınma ve gıda yardımı yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:09 Kaynak: DHA
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