Kesinleşmiş 70 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da kesinleşmiş 70 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 olayla ilgili "kasten öldürme" ve "basit yaralama" suçlarından aranan 27 yaşındaki M.Ç'nin Sivrice ilçesindeki ailesinin yanına gideceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, ilçeye bağlı Bekçitepe köyü mevkisinde kesinleşmiş 70 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.Ç'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Kaynak: AA
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