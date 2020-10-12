Elazığ'da kırmızı elma hasadı başladı - Son Dakika

Elazığ'da kırmızı elma hasadı başladı

12.10.2020 14:03

Elazığ'da kırmızı elma hasadı başladı Bir çok tarım ürünü ile ön plana çıkan Elazığ'da, kırmızı elmanın hasadı başladı.

Elazığ'da kırmızı elma hasadı başladı

ELAZIĞ - Bir çok tarım ürünü ile ön plana çıkan Elazığ'da, kırmızı elmanın hasadı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Bulutlu Köyü'nde, Elazığ Modern Tarım işletmesine ait elma bahçesinde hasat etkinliği düzenlendi. 250 bin metrekareden oluşan 92 bin adet ağacın bulunduğu bahçeden yaklaşık bin ton elma hasadının yapılması bekleniyor. Öteyandan kentte yaklaşık 16 bin 400 dekar alanda elma üretimi yapıldığı belirtilirken, son 10 yılda uygulanan sertifikalı fidan desteğiyle 611 dekar alana kapama elma bahçesi kurulduğu aktarıldı.

Kentteki elma üretimi ile ilgili istatistiksel veriler paylaşan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Vedat Ergün, " İlimizde karışık meyve bahçesi şeklinde olmakla beraber bu çiftlikte de görüldüğü üzere kapama bodur elma yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Bunun nedeni ise bodur elma bahçesinde hasat işlerinin daha kolay olması ve birim alanda daha fazla verim elde edilmesidir. 2019 yılı TÜİK verilerine göre ilimizde yaklaşık 16 bin 400 dekar alanda elma üretimi yapılmaktadır. Bunlar Golden, Starking, Amasya ve Gransimit ve diğer elma çeşitleridir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı şubesi tarafından 2009 yılından bu itibaren uygulanan sertifikalı fidan desteğiyle 611 dekar alana kapama elma bahçesi bulunmaktadır. Yazlık elma çeşitlerinin varlığı ve piyasada yoğun talep görmesi nedeniyle rakımı düşük olan bölgelerde de bu elmaların yetiştiriciliği yapılmaktadır" dedi.

2020 yılı için 450 dekar alanda elma entegre çalışmasının programa alındığını belirten Ergün, "Entegre mücadele çalışması Hankendi, Bulutlu ve Cip köylerinde yürütülmektedir. Hasat etkinliğini yaptığımız EMT ait elma bahçesi yaklaşık 250 dekar alandan oluşmaktadır. Bu alanda 800 ile bin ton arası elma ekimi var. Yine burada arkadaşları tebrik etmek lazım, bu elmaları korumak için 750 ton kapasiteli soğuk hava deposu yapmışlar. Bu Elazığ'da bir ilk diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

EMT yetkilisi Murat Yıldız ise " Bahçemiz yaklaşık 250 bin metrekare alana sahip olup 92 bin adet ağaç bulunmaktadır. Bahçemiz özellikle bölgemize hitap eden kırmızı çeşitten oluşuyor. Bir dekarda fazla ürün almak için özellikle İtalyanların telli terbiye dedikleri sistemi Elazığ'a kurduk. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün de destekleriyle şuan onuncu yılımıza girdik. Bu yıl ki kapasitemiz 800 ile bin ton arasında ürün bekliyoruz. Hasada başladık, inşallah Elazığ için güzel bir yatırım" diye konuştu.

Elazığ'da kırmızı elma hasadı başladı
Elazığ'da kırmızı elma hasadı başladı
Elazığ'da kırmızı elma hasadı başladı
Elazığ'da kırmızı elma hasadı başladı
Elazığ'da kırmızı elma hasadı başladı
Elazığ'da kırmızı elma hasadı başladı
Elazığ'da kırmızı elma hasadı başladı
Elazığ'da kırmızı elma hasadı başladı
Elazığ'da kırmızı elma hasadı başladı
Elazığ'da kırmızı elma hasadı başladı

Müdür Yardımcısı, Elazığ, Hasat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da kırmızı elma hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi

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