Son Dakika Haberleri: Elazığ'da, Kısa Süreli Dolu Etkili Oldu

Elazığ'da, Kısa Süreli Dolu Etkili Oldu

2 saat önce

Elazığ'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Elazığ'da, Kısa Süreli Dolu Etkili Oldu, System.String[]
Elazığ'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü bugün sabah saatlerinde yaptığı uyarıda, bölgede yağışların etkili olacağını bildirdi. Meteorolojinin uyarısı sonrası ara ara kentte yağmur yağışı etkisini gösterdi. Öğleden sonra ise Elazığ'ın merkezinde ve bazı bölgelerinde kısa süreli dolu yağdı. Kuvvetli şekilde yağan dolu, tekrar etkili olan yağmurla birlikte kısa sürede eridi.

Bölge genelinde yağışları aralıklarla devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:16 Kaynak: İHA

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