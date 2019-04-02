Elazığ'da, Kısa Süreli Dolu Etkili Oldu

Elazığ'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Elazığ'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü bugün sabah saatlerinde yaptığı uyarıda, bölgede yağışların etkili olacağını bildirdi. Meteorolojinin uyarısı sonrası ara ara kentte yağmur yağışı etkisini gösterdi. Öğleden sonra ise Elazığ'ın merkezinde ve bazı bölgelerinde kısa süreli dolu yağdı. Kuvvetli şekilde yağan dolu, tekrar etkili olan yağmurla birlikte kısa sürede eridi.



Bölge genelinde yağışları aralıklarla devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Bahçeli'den Çok Konuşulacak Yeni Seçim Sistemi Önerisi: Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Seçelim

İBB'den İmamoğlu'nun, "Dosyalar Kaçırılıyor" İddialarına Yanıt: Tamamen İftiradır

Muharrem İnce'den Erdoğan'a Referandum Göndermesi: Atı Alan Üsküdar'ı Geçti

313 Bin TL Maaşla Dünyayı Gezip Yemek Yiyecek Eleman Aranıyor