Elazığ'da kısıtlama nedeniyle boş kalan mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okutuldu - Son Dakika

Elazığ'da pandemi nedeniyle vatandaşların kabir ziyareti yapamaması üzerine mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okutularak dualar edildi.

Ülke genelinde 29 Nisan'da başlayan 17 günlük tam kapanma döneminde uygulanan kısıtlama tedbirleri Elazığ'da da sürüyor. Tedbirler çerçevesinde vatandaşlar bu bayram kabir ziyaretlerini gerçekleştiremeyince, mezarlıklar sessizliğe büründü. Bunun üzerine bayram öncesi kabir ziyareti gerçekleştiremeyen vatandaşlar için belediye ekipleri, anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Arife gününde özel ekipler oluşturan belediye Harput ve Asri Mezarlık alanlarında Kur-an-ı Kerim okuttu, dualar edildi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Bu bayram yaşanan salgın süreci nedeniyle maalesef kültürümüzde önemli bir yer tutan kabir ziyaretlerimizi gerçekleştiremiyoruz. Bu durum biliyorum ki hepimizin yüreğinde burukluk oluşturuyor. Elazığ Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bu burukluğunu bir nebze de olsa gidermek adına hocalarımız tarafından Harput ve Asri Mezarlık alanlarında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Birlik, beraberlik içerisinde tedbirlere uyarak, bu salgın sürecini geride bırakarak özlemini duyduğumuz güzel günlere kavuşacağız. Tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve huzur dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi. - ELAZIĞ