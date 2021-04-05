ELAZIĞ'DA, KISITLAMA SONRASI HAREKETLİLİK - Son Dakika

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ELAZIĞ'ın işlek cadde ve sokakları, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kalabalıklaştı. Kent merkezindeki 4 cadde ve 1 meydana giriş için getirilen HES kodu zorunluluğu ise sürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu kısıtlamasının uygulandığı 58 şehir arasında yer alan Elazığ'da, hafta başı cadde ve sokaklar hareketlendi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gazi, Vali Fahribey, Hürriyet ve Kültür caddeleri ile Ahmet Aytar Meydanı'na girişler için getirilen HES kodu uygulaması ise devam etti.

Kent sakinlerinden Ebru Aslan, hafta sonu kısıtlamasının ardından işleri nedeniyle dışarı çıktığını belirterek, Vatandaşlardan ricam, sosyal mesafeye dikkat etmeleri. Tek temennim, bu hastalığın bir an önce bitmesi. Bu da bizim elimizde. Lütfen biraz dikkat edelim dedi.

Gülnihal Canbay ise HES kodu uygulamasına geçtik. İnşallah koronavirüs bir an önce biter. Herkes dikkat edip, vatandaşlık görevini yaparsa bitecek, diye temenni ediyoruz diye konuştu.