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Elazığ'da kısıtlamaların Enes Kara'nın intiharıyla ilgilisi var mı? Valilikten yanıt - Son Dakika

Elazığ'da kısıtlamaların Enes Kara'nın intiharıyla ilgilisi var mı? Valilikten yanıt

14.01.2022 16:51
Elazığ'da kısıtlamaların Enes Kara'nın intiharıyla ilgilisi var mı? Valilikten yanıt

Elazığ Valiliği'nin Enes Kara ile ilgili açıklamasında, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve alınan 15 günlük eylem ve etkinlik yasağının Enes Kara ile ilgisi olmadığı belirtildi.

Elazığ Valiliği, kaldığı cemaat evinde uğradığı baskılar sonucunda intihar eden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara olayıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.

"EYLEM VE ETKİNLİK KISITLAMASININ ENES KARA İLE İLGİSİ YOK"

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Üniversitesi öğrencisi Enes Kara'nın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Öte yandan son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Valiliğimiz tarafından Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında ilgili kanunlara dayanarak, 08.02.2021 tarihinden itibaren 15 gün süreyle, kararda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, açık hava toplantısı, yürüyüş, miting ve benzeri etkinlikler için kısıtlama tedbirleri uygulanması kararlaştırılmıştır. Tedbir kararları Covid-19 salgını kapsamında düzenli olarak alınmakta olup, bahse konu intihar olayı ile bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, Elazığ'da bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son vermişti. Kara, olaydan önce çektiği videoda ise kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu söylemişti. Üniversite yetkililerinden alınan bilgilere göre de, Kara'nın son 1 aydan bu yana birçok dersine girmediği ve içine kapanık olduğu da kaydedilmişti.

Elazığ Valiliği: Etkinlik kısıtlamalarının Enes Kara ile alakası yok

"KENDİME SADECE 3 SAAT AYIRABİLİYORUM"

Kara çektiği videoda ailesinin zoruyla yurtta kaldığını söyleyerek, "Hiç kalmak istemememe ve bunu aileme defalarca söylemiş olmama rağmen bu yurtta kalmaya devam ediyorum. Defalarca söyledim ama beni burada kalmaya zorladılar" ifadelerini kullanmıştı. Yurtta kendisine sadece 3 saat ayırabildiğini söyleyen Kara, şöyle devam etmişti: "3 saat gibi bir şey kalıyor ve kalan zamanda adam akıllı ders de çalışamıyorum. Çünkü psikolojik olarak yorgun oluyorum. Özgür hissetmiyorum kendimi 24 saatten kendime ayırabildiğim 3 saat falan."

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Elazığ Valiliği, Enes Kara, İntihar, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kısıtlamaların Enes Kara'nın intiharıyla ilgilisi var mı? Valilikten yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da kısıtlamaların Enes Kara'nın intiharıyla ilgilisi var mı? Valilikten yanıt - Son Dakika
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