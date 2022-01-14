Elazığ'da kısıtlamaların Enes Kara'nın intiharıyla ilgilisi var mı? Valilikten yanıt - Son Dakika

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Üniversitesi öğrencisi Enes Kara'nın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Öte yandan son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Valiliğimiz tarafından Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında ilgili kanunlara dayanarak, 08.02.2021 tarihinden itibaren 15 gün süreyle, kararda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, açık hava toplantısı, yürüyüş, miting ve benzeri etkinlikler için kısıtlama tedbirleri uygulanması kararlaştırılmıştır. Tedbir kararları Covid-19 salgını kapsamında düzenli olarak alınmakta olup, bahse konu intihar olayı ile bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

Elazığ Valiliği , kaldığı cemaat evinde uğradığı baskılar sonucunda intihar eden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara olayıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, Elazığ'da bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son vermişti. Kara, olaydan önce çektiği videoda ise kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu söylemişti. Üniversite yetkililerinden alınan bilgilere göre de, Kara'nın son 1 aydan bu yana birçok dersine girmediği ve içine kapanık olduğu da kaydedilmişti.

"KENDİME SADECE 3 SAAT AYIRABİLİYORUM"

Kara çektiği videoda ailesinin zoruyla yurtta kaldığını söyleyerek, "Hiç kalmak istemememe ve bunu aileme defalarca söylemiş olmama rağmen bu yurtta kalmaya devam ediyorum. Defalarca söyledim ama beni burada kalmaya zorladılar" ifadelerini kullanmıştı. Yurtta kendisine sadece 3 saat ayırabildiğini söyleyen Kara, şöyle devam etmişti: "3 saat gibi bir şey kalıyor ve kalan zamanda adam akıllı ders de çalışamıyorum. Çünkü psikolojik olarak yorgun oluyorum. Özgür hissetmiyorum kendimi 24 saatten kendime ayırabildiğim 3 saat falan."