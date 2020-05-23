Elazığ'da kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim - Son Dakika

ELAZIĞ'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı'nca, Ramazan Bayramı'nda oluşacak hareketliliği önlemek amacıyla 81 ilde 23- 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Elazığ'da sessizlik hakim oldu. Kentin işlek meydan ve caddeleri boş kalırken, dışarıda görevliler dışında kimseye rastlanmadı. Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edilmemesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.