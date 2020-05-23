Elazığ'da kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı 'nca, Ramazan Bayramı 'nda oluşacak hareketliliği önlemek amacıyla 81 ilde 23- 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Elazığ'da sessizlik hakim oldu. Kentin işlek meydan ve caddeleri boş kalırken, dışarıda görevliler dışında kimseye rastlanmadı.

ELAZIĞ'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizlik hakim oldu.

Elazığ 'da kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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