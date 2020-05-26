Elazığ'da kısıtlamayı son günde ihlal eden 40 kişiye 126 bin TL ceza
Elazığ'da son günde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 40 kişiye 126 bin TL para cezası uygulandı.
Elazığ'da son günde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 40 kişiye 126 bin TL para cezası uygulandı.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da son günde sokağa çıkma kısıtlaması Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sürdü. Tüm cadde ve sokakların boş olduğu şehirde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sahada 24 saat tedbir amaçlı görev yaptı.Ekipler yaptığı çalışmalarda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 40 kişi tespit edilip yakalandı. 40 kişiye toplam 126 bin TL para cezası kesildiği bildirildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 11:30 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da kısıtlamayı son günde ihlal eden 40 kişiye 126 bin TL ceza - Son Dakika
Son Dakika Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Cem Uzan torun sahibi oldu Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu