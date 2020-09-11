Elazığ'da "Kitabını Seç" kampanyası gençlerden ilgi gördü - Son Dakika

Elazığ'da "Kitabını Seç" kampanyasına ilgi gösteren ilk 15 gence kitapları dağıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu öncülüğünde tüm Türkiye'de düzenlenen Kitabını Seç kampanyasına sosyal medya üzerinden katılım sağlayan Elazığlı ilk 15 gence kitapları verildi.

İl Müdürü Abdulsamet Eren, Bakan Kasapoğlu'nun pandemi sürecinde gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, spora ve eğitime olan ilgilerini arttırmak amacıyla sosyal medya üzerinden çeşitli yarışmalar ve kitap çekilişleri yapılmasına öncülük ederek gençlerin sevgisini kazandığını belirtti.

Bu amaçla hayata geçirilen Kitabını Seç kampanyası kapsamında 2 bini aşkın katılımcının kitaplarını seçtiğini, Elazığ'dan kampanyaya katılım gösteren ilk 15 gence Şehit Muammer Salgar Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri tarafından seçilen kitapların hediye edildiğini aktaran Eren, şunları kaydetti:

"Kitap okumanın hayatımızın her alanında olması gerektiğini vurgulayan, güzel çalışmalarla gençlerimizin her zaman yanında yer alan Bakanımıza teşekkür ediyorum. Kampanya katılım gösteren gençlerimize kitaplarını ulaştırıyoruz. Gençlere bol bol kitap okumaları ve spor yapmaları çağrısında bulunuyoruz. Kitap okumak zihnimiz için, spor yapmak da beden sağlımız için elzemdir. Pandemi sürecinde kitaba ve spora zaman ayırarak daha sağlıklı, zinde ve bilgiyi kalmayı başarabiliriz."