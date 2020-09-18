Elazığ'da "Kızılay afet timleri" oluşturuldu - Son Dakika

Elazığ'da Türk Kızılay gönüllülerinden oluşturulan "Kızılay afet timleri" 4 gün süren eğitimi tamamlayarak göreve hazır hale getirildi.

Gönüllülerden oluşan afet timlerine Elazığ Türk Kızılay Şubesinde afet sırasında yapılması gerekenlerle ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Başta doğal afetler olmak üzere birçok olaya müdahale edebilecek donanıma sahip olması planlanan 3 timdeki 21 kişinin gönüllü görev alması sağlanacak.

Afet yönetimi uzmanı Deniz Bozyiğit, Türkiye'nin jeopolitik konumuna değinerek, bu kapsamda her yıl deprem ve sel gibi afetler ile karşılaşıldığını söyledi.

Bozyiğit, "81 ilde Kızılayı temsil eden şubelerde çalışma başlattık. Bu çalışmalarımız kapsamında geçen hafta Konya şubemizde bu hafta da Elazığ şubemizde oluşturulan timlere afete hazırlık ve müdahale eğitimleri verdik." dedi.

Eğitimleri 3 gün teorik bir gün uygulamalı şekilde verdiklerini dile getiren Bozyiğit, eğitim sonunda katılımcılara sertifika verdiklerini belirtti.

Verdikleri eğitimler ile yaşanacak her türlü afete karşı tam donanımlı ekipler oluşturduklarını aktaran Bozyiğit, şunları kaydetti:

"Eğitimlerde Türk Kızılayın tarihçesi, haberleşme sitemleri, ihtiyaç tespiti, afetlerde beslenme hizmeti, barınma ve kamp yönetimi, lojistik sistemleri, afetlerde psikososyal hizmet, doğada yaşam becerileri gibi konularda eğitim aldılar. Bu eğitimlerin ardından tatbikat programı ile katılımcılarımıza sahada uygulama yaptırdık. Çadırlar kuruldu, malzemeler taşındı. Olası bir afette Türk Kızılay timleri olarak yerlerini sahada alacaklar."