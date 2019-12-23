Elazığ'da kokainle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kokainle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da kokainle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmada kokainle yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da kokainle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmada kokainle yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada kent merkezinde uyuşturucu sattığı belirlenen 2 şüphelinin adresi tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler Ü.Y. ve M.E.B. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 55 gram kokain ele geçirildi.


Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:35 Kaynak: İHA
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