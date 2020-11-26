Elazığ'da kokainle yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da polisin yaptığı aramada üzerinde kokain çıkan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir kişinin ilk yapılan üst aramasında vücudunun çeşitli yerlerine gizlediği kullanıma hazır az miktarda kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.K'nın emniyette yapılan detaylı üst aramasında ise vücudunun farklı yerlerine gizlediği bir miktar kokain daha ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.