Elazığ'da farklı evlerden 6 kombi çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince farklı adreslerden 6 kombi çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan K.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Üst aramasında bir miktar metamfetamin ele geçirilen, 5'i hırsızlık olmak üzere toplam 10 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da kombi çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika