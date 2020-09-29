Elazığ'da kombi hırsızlığı - Son Dakika

Elazığ'da kombi hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, 2 ayrı evden kombi çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışma kapsamında kombileri çalan İ.G. ve Ş.Ç. tespit edilerek yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden İ.G'nin 13 suç ayrı kaydı olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin Emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:29 - Kaynak: AA
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