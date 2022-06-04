Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 80 LL 878 plakalı kömür yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da kömür yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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