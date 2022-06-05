Elazığ'da kömür yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da kömür yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

05.06.2022 00:57
Elazığ'da kömür yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Elazığ'da virajı alamayan kömür yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da virajı alamayan kömür yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 80 LL 878 plakalı kömür yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kömür yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da kömür yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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