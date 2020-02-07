Elazığ'da konteyner kent çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da konteyner kent çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

Elazığ'da konteyner kent çalışmaları aralıksız sürüyor

6 saat önce

Elazığ'da 88 bin metre kare arazi üzerinde oluşturulan ve ilk etapta bin konteynerin kurulacağı alanda dolgu ve alt yapı çalışmaları hızla devam ederken, montajlanacak konteynerlerin de bir kısmı geldi.

Elazığ'da konteyner kent çalışmaları aralıksız sürüyor, System.String[]

Elazığ'da 88 bin metre kare arazi üzerinde oluşturulan ve ilk etapta bin konteynerin kurulacağı alanda dolgu ve alt yapı çalışmaları hızla devam ederken, montajlanacak konteynerlerin de bir kısmı geldi.


24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda depremden hemen sonra başlatılan geçici barınma imkanı sağlayan konteyner kent kurulum çalışması Elazığspor tesislerinin yanındaki 88 bin metre karelik alan üzerinde devam ediyor. İlk etapta bin konteyner kurulması planlanan bölgede zemin ve alt yapı çalışmasının dörtte biri tamamlandı, pis ve temiz su bağlantılarının çalışmaları da hızlandırıldı. Öte yandan, alt yapı kapsamında elektrik tesisatının hazırlıklarına başlandığı belirtildi. AFAD deposundaki konteynerlerin de belirlenen noktalara aralıksız bir şekilde gönderildiği ve kuruluma hazır hale getirildiği bildirildi.


Montajlama bir kaç gün içinde başlayacak


Altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Saha Şefi Mesut Ceylan, "Elazığ'da yaşanan depremden dolayı üzgünüz. Devletimiz ve bizler insanımızın yanındayız. Bizler de ilk günden beri Elazığlıların yanındayız. Elazığspor'un yanında bulunan 88 bin metrekare alanda bin adet konteyner yapımına başladık, altyapının dörtte bir oranında tamamladık" dedi.


En kısa sürede konteynerlerin montajına başlayacaklarını da aktaran Ceylan, "24 saat çift vardiya olarak çalışıyoruz. Şuanda da konteynerlerin pis ve temiz su bağlantılarının çalışmaları hızla devam ediyor. Elektrik tesisatı için hazırlıklarımıza başladık. Dört gündür çalışıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde de montajlara başlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Elazığspor, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Elazığspor, 6.8'lik deprem sonrasında resmen TFF 2. Lig'den çekildi Boş damacanaya idrarını yapan su kuryesi, asansörün güvenlik kamerasınca görüntülendi İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 17:44:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da konteyner kent çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]