Elazığ'da konteyner kent sakinlerine yemek ikramı - Son Dakika

ELAZIĞ İl Müftülüğü'nce 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri kapsamında konteyner kentte yaşayan depremzedelere yemek ikramı yapıldı.İl Müftülüğü'nce 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri nedeniyle Elazığ'daki 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından konteyner kente yerleşen depremzedelere yemek ikramı yapıldı. Aşağı Demirtaş konteyner kentte düzenlenen programa katılan İl Müftüsü Selami Aydın, İzmir'deki depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığında bulundu. Aydın, "Konteyner kentte depremzede vatandaşlarımıza bir ikramda bulunmak ve onlarla aynı sofrada beraber aynı ekmeği bölüşmek istedik. Biz büyük bir milletiz acıları da paylaşan bir milletiz" dedi.