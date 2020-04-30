Elazığ'da konteyner kentlerde kalan öğrencilere kitap dağıtıldı - Son Dakika

Elazığ'da konteyner kentlerde kalan öğrencilere kitap dağıtıldı

ELAZIĞ'da, 'Elazığ Her Yerde Okuyor' projesi kapsamında konteyner kentlerde kalan öğrencilere kitap dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı nedeniyle şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile Doğukent, Kırklar ve Aşağı Demirtaş'ta kurulan 3 konteyner kentte oturan 934 öğrenciye, 'Elazığ Her Yerde Okuyor' projesi kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk tarafından kitap dağıtıldı. Gürtürk, koronavirüs nedeniyle 31 Mayıs tarihine uzatılan eğitim hayatı verilen ara ile ilgili olarak uzaktan eğitim ve telafi eğitimlerinin devam edeceğini belirterek, "Hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah Haziran ayı itibariyle de okullarımız açılır. Bizler de öğrencilerimizle buluşuruz" dedi.

Öğrenciler ise hediye edilen kitaplardan duydukları mutluluğu dile getirerek, teşekkür etti.