Elazığ'da kontrollü bina yıkımı devam ediyor-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da kontrollü bina yıkımı devam ediyor-1 - Son Dakika

Elazığ'da kontrollü bina yıkımı devam ediyor-1

6 saat önce

Elazığ'da kontrollü bina yıkımı devam ediyor-1.

Elazığ'da kontrollü bina yıkımı devam ediyor-1

Elazığ'da kontrollü bina yıkımı devam ediyor-1

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:40 Kaynak: DHA
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