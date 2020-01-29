Elazığ'da kontrollü bina yıkımı devam ediyor-1 - Son Dakika

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Elazığ'da kontrollü bina yıkımı devam ediyor-1
6 saat önce
Elazığ'da kontrollü bina yıkımı devam ediyor-1.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:40 Kaynak: DHA
Elazığ'da kontrollü bina yıkımı devam ediyor-1
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