Elazığ'da kontrollü yıkımda hasarlı bina böyle çöktü - Son Dakika

Elazığ'da kontrollü yıkımda hasarlı bina böyle çöktü

ELAZIĞ - Elazığ'da depremde hasar gören yapıların yıkımı kent genelinde sürerken, 8 katlı bir binanın ekiplerin kontrollü yıkım çalışmasında çökme anı kameraya yansıdı.

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 4'ü Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8'lik depremin ardından kent genelinde başlatılan yıkım ve yapım çalışmaları aralıksız sürerken, 27 Aralık 2020 tarihindeki 5.3'lük depremle bazı orta hasarlı yapılarda ağır hasara dönüştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde Elazığ Valiliği idaresinde ilk günden itibaren bir çok noktada başlatılan yıkım çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Kent merkezi dahil bir çok mahallede devam eden yıkımlar çevre güvenli alındıktan sonra kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi İstasyon Caddesinde bulunan 8 katlı bir apartmanın da kontrollü şekilde yıkımına başlandı. Ekiplerin kontrollü yıkım çalışmasında 8 katlı binanın çökme anı kameraya saniye saniye yansıdı. Bina saniyeler içerisine yıkılırken etrafı toz bulutu kapladı. Vatandaşlarda panikle kaçışarak etraftaki dükkanlara sığındı.

Yıkım anını cep telefonu ile kaydeden vatandaşlardan Veysel Doğan, " Malum 2020 yılında Elazığ'ımız büyük bir deprem geçirdi. Allah, bir daha böyle bir korkuyu, şiddeti yaşatmasın. Depremin ardından binaların bir çoğunda hasar meydana gelmişti. Bu süreçten bu yana devletimiz, mevcut hükumetimiz çok hızlı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bugün de biz bir tanesine iş yerimizde şahitlik yaptık. Telefonumuzla çekimini yaptık. İş yerimizin karşısındaki binanın yıkımını telefonumuzla çekip yayınladık" dedi.