Kooperatifte güçlerini birleştiren kadınlar tarımsal üretime katkı sağlıyor - Son Dakika

Elazığ'ın Keban ilçesinde kooperatif çatısı altında güçlerini birleştiren ev kadınları, tarımsal üretim yaparak aile bütçesine katkı sağlamanın sevincini yaşıyor.

Belediye Başkanı Fethiye Atlı'nın başkanlığında bir araya gelen 12 ev kadını, ilçe genelindeki tüm kadınların ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmesini sağlamak adına yaklaşık 4 ay önce "Anadolu Meleği Keban Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi"ni kurdu.

Kooperatif bünyesinde Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu'nun desteğiyle kurdukları seralar ile kendi bağ bahçelerinde sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan kadınlar, hasat ettikleri ürünleri turşu, reçel, pekmez, pestil, salamura yaprağı, salça ve kurutmalık gibi ürünlere dönüştürerek tüketiciyle buluşturuyor.

Ayrıca dağlık arazilerde yetişen kekik, kantaron, papatya gibi yabani bitkileri de değerlendiren kadınlar, bunları bitkisel yağ, çay ve baharat gibi katma değerli ürünlere dönüştürüyor.

Ürünleri kent merkezindeki esnaf ile belediye tarafından tahsis edilen alanlarda kurdukları stantlarda ve çeşitli etkinliklerde sergileyerek satışını gerçekleştiren kadınlar, ürünlerini internet üzerinden de pazarlamak için altyapı oluşturuyor.

Ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkı sağlayan kadınlar, üye sayısını arttırarak ilçe genelindeki tüm kadınların evlerinde yaptıkları ürünlerin pazarlanmasını ve ekonomik güçlerini daha da büyütmeyi hedefliyor.

Keban Belediye Başkanı Atlı, AA muhabirine, belediye hizmetlerinin yanında dönem dönem ev kadınlarına yönelik İŞKUR destekli iş programlarını hayata geçirerek dezavantajlı ailelere gelir desteği sağladıklarını belirtti.

İlçede kadınların bu iş programlarındaki çalışma azmini görerek onların kendi işlerinin patronu olabilmeleri için talepleri doğrultusunda kooperatifi kurduklarını ifade eden Atlı, şu anda 12 olan üye sayısını artıracaklarını söyledi.

"Kadınlarımız her konuda becerikliler, marifetliler"

Kooperatif bünyesinde 5 seraları ile 1 üzüm bağları olduğunu, seralarda el birliği ile bu yıl domates, biber ve salatalık fidesi diktiklerini belirten Atlı, "Bu kooperatif aracılığıyla kadınlarımızın ekonomik özgürlüğünü kazanmaları için elimizden gelen desteği vereceğiz. Kadınlarımız çalışacaklar, üretecekler ve evlerine ekonomik bir katkıları olacak. Çalışan demir pas tutmaz. Hakikaten kadınlarımız çalışırlarken kendilerini bir başka hissediyorlar, streslerinden uzaklaşıyorlar." diye konuştu.

Kooperatiflerini kalkındırmak için üye kadınların büyük bir özveriyle çalıştığını aktaran Atlı, şöyle devam etti:

"Kadınlarımız her konuda becerikliler, marifetliler. Turşu, salça, reçel, sirke aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyorlar, ellerinden her iş geliyor. Şu an bağımızdaki üzüm yapraklarını salamura yaprağı yaparak değerlendiriyoruz. Seralarda da sebze yetiştiriyoruz. Ayrıca kadınlarımız köylerimize gidip dağlarda kekik, papatya, kantaron olsun toplayarak bunlardan bitkisel yağ üretiyor. 30 köyümüz var, köylerimizdeki kadınların ürettikleri ürünleri de alacaklar kooperatif adına. Şu anda fiyat belirleme çalışması yapıyorlar. Daha sonra köylere gidip köydeki kadınlarımızın yaptığı işte salamura yapraklarını, üzüm ve dut pekmezlerini kısaca ne yapmışlara onları alacağız, kooperatif olarak satışını biz yapacağız."

Geleceğe umutla bakıyorlar

Kooperatif üyesi Melehat Can da ev kadınları olarak ekonomik ve sosyal anlamda daha güçlü olma fikriyle yola çıkarak kurdukları kooperatifle geleceğe umutla bakmaya başladıklarını dile getirdi.

Daha önce sadece ev işleriyle uğraştığını ve tekdüze bir hayatının olduğunu anlatan Can, "Kooperatifimiz yeni kuruldu. İnşallah diğer senelerde bizlere daha güzel katkıları olacaktır." dedi.

Üye Nuray Oğuz ise ilçedeki tüm kadınların umudu olan kooperatiflerini bir an önce kalkındırmak için canla başla çalıştıklarını aktararak, "Belediye başkanımızın öncülüğünde bu işe giriştik, Allah'ın izniyle başaracağız ve kadın dayanışmasını herkese göstereceğiz. Başkanımız bize çok destek veriyor, sürekli yanımızda, her başımız sıkıştığında ondan destek ve yardım alıyoruz." diye konuştu.