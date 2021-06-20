Üye Girişi
Kooperatifte güçlerini birleştiren kadınlar tarımsal üretime katkı sağlıyor - Son Dakika

Kooperatifte güçlerini birleştiren kadınlar tarımsal üretime katkı sağlıyor

20.06.2021 13:06

Elazığ'ın Keban ilçesinde kooperatif çatısı altında güçlerini birleştiren ev kadınları, tarımsal üretim yaparak aile bütçesine katkı sağlamanın sevincini yaşıyor.

Elazığ'ın Keban ilçesinde kooperatif çatısı altında güçlerini birleştiren ev kadınları, tarımsal üretim yaparak aile bütçesine katkı sağlamanın sevincini yaşıyor.

Belediye Başkanı Fethiye Atlı'nın başkanlığında bir araya gelen 12 ev kadını, ilçe genelindeki tüm kadınların ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmesini sağlamak adına yaklaşık 4 ay önce "Anadolu Meleği Keban Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi"ni kurdu.

Kooperatif bünyesinde Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu'nun desteğiyle kurdukları seralar ile kendi bağ bahçelerinde sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan kadınlar, hasat ettikleri ürünleri turşu, reçel, pekmez, pestil, salamura yaprağı, salça ve kurutmalık gibi ürünlere dönüştürerek tüketiciyle buluşturuyor.

Ayrıca dağlık arazilerde yetişen kekik, kantaron, papatya gibi yabani bitkileri de değerlendiren kadınlar, bunları bitkisel yağ, çay ve baharat gibi katma değerli ürünlere dönüştürüyor.

Ürünleri kent merkezindeki esnaf ile belediye tarafından tahsis edilen alanlarda kurdukları stantlarda ve çeşitli etkinliklerde sergileyerek satışını gerçekleştiren kadınlar, ürünlerini internet üzerinden de pazarlamak için altyapı oluşturuyor.

Ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkı sağlayan kadınlar, üye sayısını arttırarak ilçe genelindeki tüm kadınların evlerinde yaptıkları ürünlerin pazarlanmasını ve ekonomik güçlerini daha da büyütmeyi hedefliyor.

Keban Belediye Başkanı Atlı, AA muhabirine, belediye hizmetlerinin yanında dönem dönem ev kadınlarına yönelik İŞKUR destekli iş programlarını hayata geçirerek dezavantajlı ailelere gelir desteği sağladıklarını belirtti.

İlçede kadınların bu iş programlarındaki çalışma azmini görerek onların kendi işlerinin patronu olabilmeleri için talepleri doğrultusunda kooperatifi kurduklarını ifade eden Atlı, şu anda 12 olan üye sayısını artıracaklarını söyledi.

"Kadınlarımız her konuda becerikliler, marifetliler"

Kooperatif bünyesinde 5 seraları ile 1 üzüm bağları olduğunu, seralarda el birliği ile bu yıl domates, biber ve salatalık fidesi diktiklerini belirten Atlı, "Bu kooperatif aracılığıyla kadınlarımızın ekonomik özgürlüğünü kazanmaları için elimizden gelen desteği vereceğiz. Kadınlarımız çalışacaklar, üretecekler ve evlerine ekonomik bir katkıları olacak. Çalışan demir pas tutmaz. Hakikaten kadınlarımız çalışırlarken kendilerini bir başka hissediyorlar, streslerinden uzaklaşıyorlar." diye konuştu.

Kooperatiflerini kalkındırmak için üye kadınların büyük bir özveriyle çalıştığını aktaran Atlı, şöyle devam etti:

"Kadınlarımız her konuda becerikliler, marifetliler. Turşu, salça, reçel, sirke aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyorlar, ellerinden her iş geliyor. Şu an bağımızdaki üzüm yapraklarını salamura yaprağı yaparak değerlendiriyoruz. Seralarda da sebze yetiştiriyoruz. Ayrıca kadınlarımız köylerimize gidip dağlarda kekik, papatya, kantaron olsun toplayarak bunlardan bitkisel yağ üretiyor. 30 köyümüz var, köylerimizdeki kadınların ürettikleri ürünleri de alacaklar kooperatif adına. Şu anda fiyat belirleme çalışması yapıyorlar. Daha sonra köylere gidip köydeki kadınlarımızın yaptığı işte salamura yapraklarını, üzüm ve dut pekmezlerini kısaca ne yapmışlara onları alacağız, kooperatif olarak satışını biz yapacağız."

Geleceğe umutla bakıyorlar

Kooperatif üyesi Melehat Can da ev kadınları olarak ekonomik ve sosyal anlamda daha güçlü olma fikriyle yola çıkarak kurdukları kooperatifle geleceğe umutla bakmaya başladıklarını dile getirdi.

Daha önce sadece ev işleriyle uğraştığını ve tekdüze bir hayatının olduğunu anlatan Can, "Kooperatifimiz yeni kuruldu. İnşallah diğer senelerde bizlere daha güzel katkıları olacaktır." dedi.

Üye Nuray Oğuz ise ilçedeki tüm kadınların umudu olan kooperatiflerini bir an önce kalkındırmak için canla başla çalıştıklarını aktararak, "Belediye başkanımızın öncülüğünde bu işe giriştik, Allah'ın izniyle başaracağız ve kadın dayanışmasını herkese göstereceğiz. Başkanımız bize çok destek veriyor, sürekli yanımızda, her başımız sıkıştığında ondan destek ve yardım alıyoruz." diye konuştu.

Kooperatifte güçlerini birleştiren kadınlar tarımsal üretime katkı sağlıyor
Kooperatifte güçlerini birleştiren kadınlar tarımsal üretime katkı sağlıyor
Kooperatifte güçlerini birleştiren kadınlar tarımsal üretime katkı sağlıyor
Kooperatifte güçlerini birleştiren kadınlar tarımsal üretime katkı sağlıyor
Kooperatifte güçlerini birleştiren kadınlar tarımsal üretime katkı sağlıyor
Kooperatifte güçlerini birleştiren kadınlar tarımsal üretime katkı sağlıyor
Kooperatifte güçlerini birleştiren kadınlar tarımsal üretime katkı sağlıyor
Kooperatifte güçlerini birleştiren kadınlar tarımsal üretime katkı sağlıyor
Kooperatifte güçlerini birleştiren kadınlar tarımsal üretime katkı sağlıyor

Kooperatif, Hisarcık, Elazığ, Keban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kooperatifte güçlerini birleştiren kadınlar tarımsal üretime katkı sağlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız 14:25 Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu 13:54 Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş 13:41 Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş
Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı 13:33 Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı 13:32 ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı Ölen oğlu için 13:30 Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yakan adam, Babalar Günü'nde yaşamını yitirdi
Veyis Ateş 11:49 Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün 10:30 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı

Son Dakika Haberleri
14:34 Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır
14:24 Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız
13:54 Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı
13:53 Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu
13:41 Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş
13:33 Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı
13:32 Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı
13:31 ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı
13:30 Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu
11:51 Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti
Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır         
14:34
"Size babalık yapan ikinci bir isim var mıydı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz cevap: Annem bana babalık yaptı         
14:18
Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı         
13:54
Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış         
13:34
Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı         
13:33
Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu         
13:31
Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti         
11:52
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti         
11:19
35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu         
09:59
Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi         
09:54
Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi         
09:53
Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
09:36
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 14:42:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kooperatifte güçlerini birleştiren kadınlar tarımsal üretime katkı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement